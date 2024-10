“Puccini Manifesto“. Aperte le prevendite con sconto del 50%

Manca un mese all’inaugurazione della mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, in programma negli oltre 1000 metri quadri della ex Cavallerizza di piazzale di Verdi dal 29 novembre al 2 marzo 2025, all’interno delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore lucchese.

Sul sito giacomopuccinimanifesto.it si apre adesso la prevendita dei biglietti con l’opportunità di usufruire, fino al 28 novembre, dell’offerta Early Bird: biglietto di ingresso a 6 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo ordinario.