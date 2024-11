Puccini e il Belcanto. Omaggio di “Kalliope“

Gran finale per il Festival ConcertiAmoLucca2024, che è parte del calendario Vivi Lucca e che conclude questa fortunata stagione musicale domani pomeriggio alle ore 18 sempre nel grazioso Teatro del Cred, in Via Sant’Andrea n. 33, accanto alla Torre Guinigi, con un evento dedicato al centenario della scomparsa del maestro Giacomo Puccini.

Il titolo non casuale è infatti “Omaggio a Puccini e al belcanto“, e si tratta di un brioso e coinvolgente concerto lirico con un repertorio di arie, duetti e composizioni da camera da Mozart a Puccini.

Il programma sarà presentato all’interno di un originale racconto scritto da Paola Massoni, soprano lirico, performer, compositrice, insegnante di lettere e discipline musicali e autrice di vari libri, tra cui il saggio musicologico dedicato proprio al compositore, dal titolo Giacomo Puccini Nato per il Teatro, Ets Edizioni, presentato anche al Museo Teatrale alla Scala, su Rai Cultura e Radio 24, che presto approderà anche a Bologna, alla prestigiosa Biblioteca della Musica.

Al suo fianco la partecipazione straordinaria del basso Graziano Polidori, noto per aver calcato numerosi palcoscenici in tutto il mondo, ricoprendo vari ruoli belcantistici e pucciniani, già docente di Canto al Conservatorio Mascagni di Livorno.

A completare il programma, con loro, ci sarà anche al pianoforte il maestro Stefano Adabbo, concertista, direttore d’orchestra e docente titolare della cattedra di Direzione di coro e Repertorio corale del Conservatorio di Adria, che presenterà al pubblico anche alcune composizioni pianistiche di Puccini.

L’ingresso è libero e non prevede prenotazione; è gradita la donazione di un contributo a sostegno dell’attività culturale proposta.

L’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS, ringraziando gli enti sostenitori e tutto il numeroso pubblico intervenuto agli scorsi eventi, invita a partecipare a questo ultimo appuntamento conclusivo del Festival nel segno del compositore che ha contribuito a rendere l’opera lirica e la sua Lucca amate in tutto il mondo.