“Puccini Days 2023“. Iniziative in sinergia per rilanciare la cultura su tutto il territorio

Puccini Days 2023, il patto tra Lucca, Viareggio e Pescaglia si rafforza nel nome del Maestro. Presentate ieri al Teatro del Giglio le iniziative degli ultimi due mesi dell’anno (con alcune finestre sul 2024) che vanno a ampliare il programma per le celebrazioni pucciniane. Diffondere la musica e l’opera di Puccini, avvicinando il pubblico anche grazie a scelte forti, come quella di uniformare a soli 5 euro il prezzo di tutti gli spettacoli: ecco il tema chiave del Festival Lucca Puccini Days 2023, presentato insieme a quello del Festival Pucciniano di Torre del Lago.

Proprio a ribadire la volontà sinergica di tutti i territori coinvolti dalla memoria pucciniana (a Lucca e Viareggio, senza dimenticare Pescaglia), nel ridotto del Teatro del Giglio erano presenti i vertici dei tre Comuni, con i sindaci Mario Pardini, Giorgio Del Ghingaro e Andrea Bonfanti, accompagnati dall’amministratore unico del Giglio Giorgio Lazzarini (nella foto), dal direttore generale Fulvio Spatarella e da quello artistico Cataldo Russo. Da Viareggio, ecco il direttore generale del Festival Pucciniano di Torre del Lago Franco Moretti e il presidente Luigi Ficacci. In sala, anche il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane Alberto Veronesi. La volontà è di marciare uniti. Ai posteri la sentenza se e in che misura sarà possibile.

"Sta diventando usuale, grazie alla volontà dei tre sindaci – ha introdotto Lazzarini – la presentazione unitaria del cartellone per celebrare Giacomo Puccini e valorizzare i tre territori. Sono tre realtà diverse che proprio per questo possono essere integrate sino a arrivare a un polo nazionale, e forse internazionale". Parole al miele dai tre primi cittadini a sancire una ritrovata unità di intenti dopo che negli anni scorsi non erano mancate le divisioni (anche se va precisato con la giunta di Lucca che era diversa).

"Siamo ancora una volta insieme – ha spiegato Pardini– a riprova delle volontà di tutti di cercare una sinergia vera, quando si vogliono fare le cose, si fanno davvero. E’ importante questo segnale e auspico che in futuro si possa lavorare in modo ancora più unitario, ringrazio Viareggio e Pescaglia per il contributo alla candidatura alla capitale della Cultura di Lucca". Un assist subito ripreso da Del Ghingaro: tra i due, almeno al momento, c’è feeling.

"Nessuno dava per scontato che tre Comuni lavorassero fianco a fianco – ha precisato il primo cittadino di Viareggio – la “scusa“ è stata quella del Comitato Pucciniano, ma ci interessa una collaborazione culturale sui tre territori. La sinergia è avviata, daremo vita a una nuova creatività: dalla candidatura alla capitale della Cultura di Viareggio era nata una grossa frattura da noi e Lucca, dalla candidatura di Lucca si riallacciano i rapporti. Avremo un 2024 all’altezza del nome di Puccini e quanto messo in essere dallo stesso Comitato sarà di livello". E se Bonfanti ha confermato che la sua presenza "è per rimarcare l’unità di intenti, visto che Pescaglia nei mesi invernali non ha in programma iniziative, siamo concentrati su quelle per la prossima estate", è stato poi il direttore artistico Cataldo Russo a presentare il composito cartello degli eventi del Giglio.

"Vogliamo che le opere di Giacomo Puccini siano sempre più presenti tra il nostro pubblico – ha spiegato – a partire da quello giovane. Per questo motivo abbiamo privilegiato un approccio multidisciplinare, come nel caso del 22 dicembre, quando ci sarà una prima nazionale de La Fanciulla del West integrata da un testo di prosa".

Fabrizio Vincenti