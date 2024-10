Puccini Day 2024. Al San Girolamo inedita Turandot

Lucca Puccini Days 2024 dà appuntamento domani alle 21 al Teatro San Girolamo con lo spettacolo “Turandot Non Esiste“ scritto da Valentina Scheldhofen Ciardelli e Costantino Buttitta, e ispirato a Turandot di Giacomo Puccini. Si tratta di un’esperienza teatrale unica e coinvolgente che fonde prosa, concerto e opera accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso l’universo di Giacomo Puccini.

Attraverso le esperienze biografiche e la passione di giovani talenti quali Valentina Scheldhofen Ciardelli (autrice, attrice e contrabbassista) e Costantino Buttitta (autore e attore), Stefano Teani (attore e pianista) e Benjamin Balthazar Lebigre (regista), lo spettacolo racconta la storia dell’ultima opera, amata e tormentata, del grande maestro lucchese. Tra sorprese musicali, aneddoti affascinanti e prove avventurose sul palcoscenico, Turandot Non Esiste - progetto How I met Puccini® - cattura lo spirito del teatro, della musica dal vivo e dell’opera, coinvolgendo spettatori di tutte le generazioni. Un’occasione imperdibile per immergersi nel fantastico mondo pucciniano e vivere un’intensa serata di arte ed emozione.

Turandot Non Esiste si avvicina al teatro canzone/cabaret interpretandolo in una forma moderna e giovane che accompagna nell’opera e nella vita di Giacomo Puccini e di altri artisti moderni. In Turandot Non Esiste la musica diventa un personaggio, una presenza magica che ipnotizza e si impossessa dei performer, trasportando il pubblico di tutte le generazioni nel fantastico mondo del teatro, della musica dal vivo e dell’opera.

Lo spettacolo è approvato da Casa Ricordi per l’uso di materiale sotto diritto d’autore qual è l’opera Turandot. Sempre giovedì ma alle ore 12 andrà in scena una matinée per le scuole, una prova aperta nel corso della quale gli artisti presenteranno il loro lavoro in dialogo con gli studenti. Posto unico 5 euro, biglietti in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e online su teatrodelgiglio.it e ticketone.it.