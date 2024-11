Puccini Dance Circus Opera. Evento speciale per Natale

La magia del Natale e le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini si incontrano al Teatro del Giglio il prossimo 4 dicembre, in uno spettacolo unico. Il palco del teatro ospiterà un evento speciale che unisce la tradizione natalizia alla musica immortale di Puccini, in un’atmosfera unica.

L’iniziativa, che si inserisce nel ricco programma di eventi natalizi di Lucca, è stata ideata per rendere omaggio al legame indissolubile tra il Maestro e la sua città. "Puccini Dance Circus Opera", questo il nome dello spettacolo di Natale offerto gratuitamente alla cittadinanza da BPER Banca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, è uno show dal forte tratto multidisciplinare in cui teatro, danza, musica dal vivo, opera lirica e circo contemporaneo dialogano e si intrecciano sulla scena. Un’unione di stili che crea una nuova e originalissima opera che vuole omaggiare il grande compositore lucchese, riconosciuto ormai anche a livello internazionale come uno dei più iconici compositori di tutti i tempi.

L’evento è stato presentato ieri al Giglio in una conferenza stampa alla quale erano presenti il Responsabile Territoriale Retail Toscana di BPER Banca Paolo Nini, l’assessore comunale alla Cultura Angela Mia Pisano, l’amministratore unico del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini, il presidente della Fondazione Bml Andrea Palestini e il direttore artistico del teatro Cataldo Russo. "Puccini Dance Circus Opera", co-produzione tra Teatro del Giglio, Orchestra della Toscana, Compagnia blucinQue e Teatro Regio di Parma, giungerà sul palcoscenico lucchese in versione orchestrale dopo il debutto in prima assoluta al “Verdi“ di Firenze e avrà come protagoniste assolute le musiche di Giacomo Puccini, arrangiate da Francesco Oliveto, e le donne. L’opera fa infatti emergere le caratteristiche di cinque icone femminili pucciniane – Manon Lescaut, Mimì, Tosca, Cio-Cio-San e Turandot – , ed è una storia ideata, eseguita e raccontata da altrettante donne: cinque performer della Compagnia blucinQue, un trio d’archi, la musicista Beatrice Zanin, la regista Caterina Mochi Sismondi e la direttrice Gianna Fratta.

"Un grande ringraziamento a BPER Banca e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca perché fanno un regalo alla città in un anno importante come questo dedicato a Puccini, e che anche loro hanno voluto omaggiare con uno spettacolo particolare e multidisciplinare che fin da ora, all’interno del palinsesto che abbiamo avuto delle varie celebrazioni pucciniane, si inserisce molto bene grazie al suo approccio differente e particolare - dichiara l’assessore alla Cultura, Mia Pisano". L’evento è aperto a tutti e gratuito, i biglietti per partecipare saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio a partire dal 30 novembre fino ad esaurimento posti.

Andrea Falaschi