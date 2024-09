Puccini dà il ’la’ al Festival. Al Giglio “Concerto a due“ prenotazioni da sabato

Chi ben inizia è a metà dell’opera. Si può ben dire se ci si riferisce alla prima serata di Lucca Comics & Games, il 30 ottobre, quando si terrà il nuovissimo spettacolo Concerto a due per Puccini: una bio-pièce inedita sul grande compositore italiano, prodotta dal Teatro del Giglio di Lucca in collaborazione con Lucca Comics & Games.

Un lavoro che vuole restituire un ritratto complesso dell’uomo e dell’artista, senza semplificazioni e senza cadere nell’immagine stereotipata. Un ritratto che esce dalla penna di Francesco Niccolini, il drammaturgo toscano che nella sua carriera ha raccontato molte vite di uomini illustri e che da alcuni anni ha iniziato un sodalizio artistico importantissimo con il noto attore Alessio Boni, l’ideale protagonista di questo monologo. Uno spettacolo di grande impatto che li ha visti all’opera insieme ad Alessandro Quarta, grande compositore e violinista, autore delle musiche originali, che sarà in scena insieme ad Alessio Boni. La volontà è quella di restituire alla città di Lucca una narrazione sfaccettata e complessa di un personaggio unico nel suo genere come Puccini e avvicinare il pubblico del teatro italiano e quello delle nuove mitologie contemporanee, rappresentate in quest’opera dalle illustrazioni del Sensei Yoshitaka Amano, autore dei tre poster di Lucca Comics & Games 2024 in omaggio proprio a Giacomo Puccini. Le opere di Amano infatti andranno a formare la scenografia dell’opera. Sarà possibile acquistare i biglietti da sabato 28 settembre in biglietteria e da domenica 29 online sui siti di TicketOne e Boxol. Con i Comics plana in città anche il meglio dei movie. Prima Video sarà presente con Diana, nuova serie italiana dal mondo di Citadel, con la partecipazione di Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio.

Per gli appassionati di animazione, sarà imperdibile - il 3 novembre - l’appuntamento con Hazbin Hotel, la dark comedy musicale animata, creata da Vivienne Medrano, che vedrà a Lucca le voci italiane, Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Gabriele Patriarca, Edoardo Stoppacciaro e una certa faccia radiofonica. Netflix torna con una serie di appuntamenti imperdibili, a partire da Piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game: il 31 ottobre arriva il regista e i protagonisti.

Laura Sartini