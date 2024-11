Puccini, cantieri fino al ’25. Proroga per il Comitato, soddisfazione di Veronesi

LUCCA

Oggi è la giornata che ricorda nel mondo intero la morte di Giacomo Puccini e che ora si lega a una buona nuova. Al Boccherini di Lucca e a tutti i beneficiari dei fondi elargiti dal Comitato celebrazioni pucciniane è concessa la proroga per i lavori fino a tutto il 2025. Esprime soddisfazione il Presidente Veronesi per quanto fatto dal Comitato per le Celebrazioni. “Difficilmente poteva essere fatto di più. In questi due anni abbiamo ristrutturato gli immobili, il Villino di Viareggio, la Villa Caproni, una miriade di altri interventi, abbiamo portato i Wiener, la Scala, la Dresden, la Philharmonia, la Radio Berlino, Muti, Mehta, Gatti, Salonen“.

“Abbiamo sostenuto mostre prestigiose, alla Scala, alla Camera dei Deputati e a Lucca con La Nazione, a Bruxelles, a Montecarlo – sottolinea Veronesi – . Domani (oggi per chi legge ndr) avremo la Mostra Puccini Manifesto, la presentazione del Francobollo pucciniano e la Tosca del centenario a Lucca, l’orchestra e coro di Tirana nella Messa a quattro voci e il Requiem a tre voci a Torre del Lago, la messa con coro e orchestra a Bruxelles, nella chiesa del primo funerale del maestro. Tutte attività sostenute da noi. Oggi inoltre non può che andare bene la Camera di Consiglio al Tar Firenze che riguarda il Conservatorio Boccherini di Lucca, cui il Comitato ha concesso, nella revisione del procedimento di assegnazione, quasi duecentomila euro e, recentemente, ha concesso anche la proroga di un anno per i lavori di ripristino fino a tutto il 2025“. “Non posso quindi che ringraziare il Comitato e tutte le istituzioni che hanno collaborato alla buona riuscita dei festeggiamenti, tra cui non ultime – evidenzia – , i Comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, le Fondazioni pucciniane, i Conservatori di Lucca e Milano, l’Archivio Ricordi, la Scala e il quotidiano La Nazione e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca”. “Ho chiesto anche la proroga tecnica per portare a termine i lavori già iniziati o quelli autorizzati fino al 2026 – fa inoltre sapere Veronesi – . La settimana prossima ho un incontro col ministro, credo che non dovrebbero esserci problemi. In ogni caso abbiamo messo in sicurezza gli immobili cpm una proroga tecnica affidata ai Comuni, così chi non ha finito i lavori quest’anno può farlo l’anno prossimo”.

L.S.