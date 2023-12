”Proximity Care”. Una app per i giovani

Nell’ambito delle attività del progetto per il miglioramento della salute nelle aree marginali, Proximity Care, si è svolto ieri al teatro dei Differenti di Barga un convegno dal titolo "Esperienze di co-design per una webAPP dedicata ai giovani", una delle attività portata avanti nel sottoprogetto Proxy Young, che si rivolge in particolare ai giovani. In questi mesi nelle scuole superiori di Barga e di Castelnuovo gli screening cardiologici su un gruppo di studenti volontari ma anche lavori ed esperienze di gruppo di studenti che hanno portato come prodotto finale alla realizzazione di una app pensata per i giovani: realizzata da un gruppo di studenti dell’ISI di Barga con i ricercatori della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa che è parte importante di tutto il progetto Proximity, tra gli altri, insieme alla Fondazione CrL.

Per quanto riguarda la app, l’esperienza che ha portato a questa applicazione è stata raccontata dagli stessi ragazzi. Prima di loro sono intervenute le autorità, dalla sindaca di Barga, Caterina Campani al vice presidente Alberto Giovannetti per l’Isi di Barga, dalla rettrice della Scuola Superiore di Sant’Anna, Sabina Nuti a Maria Pia Mencacci della Fondazione CrL.

L’app sarà un punto unico di accesso per i ragazzi, avrà diversi contenuti, alcuni suggerimenti e tutte le informazioni sui servizi dedicati a loro sia per quanto riguarda cosa c’è nel servizio e quali professionisti che per gli orari di apertura. Nell’ambito di Proxi Young continuerà anche l’attività relativa agli screening cardiologici nelle scuole che hanno fornito importanti elementi in questo 2023.