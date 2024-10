Proposta la cittadinanza per l’attore Roberto Bencivenga

Il Comune di Montecarlo propone il conferimento della cittadinanza onoraria a Roberto Bencivenga, artista a tutto tondo, a 360 gradi che ha sempre avuto legami con il territorio. Pur essendo romano, conserva nel paesino collinare lucchese diversi parenti e ha seguito per il Comune per anni la rassegna estiva di prosa "Serate in...chiostro", nel palazzo Pellegrini Carmignani. Attore, regista, cantante, ha vinto alcuni concorsi internazionali e debutta nel "Don Pasquale" di Donizetti a Rieti nel 1989. Nel 1992 debutta al Teatro "Verdi" di Trieste in "Addio giovinezza" e dà così una svolta decisiva alla sua attività artistica. Comincia a cantare nei più importanti teatri italiani (dal Regio di Torino al Massimo di Palermo, al Regio di Parma, al S. Carlo di Napoli, al Comunale di Bologna) in un repertorio che spazia dalle opere di tradizione ("La Traviata", "Rigoletto", "Lucia di Lammermoor", "Butterfly", "Les Contes d’Hoffmann) a quelle del repertorio moderno ("Ariadne auf Naxos", "Il caso Makropoulos", "Alcassino e Nicoletta", "Ascesa e caduta della città di Mahagonny", fino all’operetta.

Da una decina d’anni ritorna periodicamente a Montecarlo dove respira aria di casa, avendo gli affetti e gli amici e collaborando con il Comune per le iniziative culturali estive, sempre molto apprezzate. Entro breve tempo andrà in pensione e il Comune di Montecarlo ha pensato alla cittadinanza onoraria per celebrarlo nella maniera migliore. Domani sera la proposta passerà dal consiglio comunale, come vuole la regola tecnica. Ma il suo curriculum parla in maniera eloquente.

Massimo Stefanini