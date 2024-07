Pronto soccorso del S.Luca. In arrivo tre nuovi medici

L’atavica carenza di personale medico da assegnare al Pronto soccorso, vede l’Azienda Usl Toscana nord ovest fare fronte con un impegno riguardante l’assunzione di personale. La sinergia tra Regione Toscana e vertici aziendali, vedrà arrivare dal prossimo 1° agosto al pronto soccorso del San Luca, 3 nuovi medici specializzandi. Ma vediamo di che cosa si tratta. "Per fronteggiare la carenza di personale medico di emergenza urgenza e grazie a un lavoro di squadra a livello aziendale, di concerto con la Regione Toscana che ha dato via libera all’utilizzo della graduatoria - si legge in una nota dell’Azienda - è stato definito un potenziamento del personale medico nei pronto soccorso dei vari territori; dopo aver stabilizzato 20 medici specialisti convenzionati (già tutti al lavoro in varie sedi), dal 1° agosto 2024 entreranno in servizio 25 nuovi specializzandi, che hanno già accettato le rispettive destinazioni".

A Lucca, come dicevamo, arriveranno 3 medici e, secondo l’Asl, "in più, un lavoro di rete e la disponibilità delle strutture e dei professionisti a coadiuvare l’attività dipartimentale a soddisfare le singole esigenze, permetterà di coprire i turni in maniera adeguata anche nelle sedi in cui ci sono più difficoltà a reperire professionisti; in questa maniera, verranno supportati anche gli ospedali più piccoli, per i quali ci sono più difficoltà a reperire personale".

A entrare nel dettaglio è il responsabile del dipartimento emergenza e urgenza, Alberto Conti. "Grazie alla direttrice generale Maria Letizia Casani e alla direzione aziendale, nonché al coordinamento gestionale del nostro dipartimento, siamo arrivati a questo primo importante risultato, con l’assunzione dal concorso di Medicina d’urgenza di 25 specializzandi, che andranno a rafforzare e potenziare tutte le strutture di Pronto soccorso della nostra Azienda; gli specializzandi verranno assunti secondo le disposizioni del cosiddetto decreto Calabria".

Le assegnazioni, fa notare l’Asl, hanno tenuto conto delle richieste dei medici, ma l’azienda ha attuato, inoltre, una modalità organizzativa "che permetterà di far ruotare i nuovi medici su più sedi". Ancora Conti: "Lucca invierà al pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnana i propri neoassunti per un terzo di orario mensile, oltre a due che già lo fanno dall’inizio 2024. Le assunzioni hanno visto avvalersi del Decreto Calabria, la norma del 2018 che prevede la possibilità, per gli specializzandi, di essere assunti a tempo determinato, con conversione del contratto a tempo indeterminato al conseguimento della specializzazione, a partire dal secondo anno di corso". Infine, "sono state istituite 6 unità operative semplici in affiancamento alle altrettante unità operative complesse – fra queste Lucca – con a capo un professionista specializzato, giovane ed esperto in Medicina d’urgenza: saranno unità funzionali trasversali a tutta l’organizzazione del Pronto soccorso, con compiti di diagnostica e assistenza dei pazienti affetti da patologie urgenti e di gravità maggiore".

Maurizio Guccione