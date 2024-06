Pronto soccorso. Botta e risposta sulle attese

“Ha ragione l’Asl. Non ho passato 10 ore al pronto soccorso. In effetti sono state 13 ore prima dell’effettiva presa in carico“. E’ ancora un botta e risposta tra un paziente e l’azienda sanitaria sulle attese del pronto soccorso. “Quello che ho avuto modo di constatare, anche al di là del mio caso specifico è che il sistema così non può funzionare. Una sola persona – o anche due come sostiene l’Asl nella replica – non possono bastare a far fronte a tutta l’utenza del pronto soccorso, considerato poi che è su un canale unico rispetto a bambini, anziani e donne in gravidanza che passano, giustamente, avanti a tutti. Cose che funzionavano a Lucca come il pronto soccorso pediatrico, sono state depennate, e così si crea il tilt“.