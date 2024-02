Prolungata l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi

Maltempo: è stato prolungato l’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico nelle zone nord-occidentali della Toscana. Permane infatti nelle prossime ore la perturbazione con precipitazioni che sta interessando la nostra regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo nelle zone nord-occidentali della regione, già previsto per ieri, sabato, a tutta la giornata di oggi, domenica 11 febbraio, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito web della Regione Toscana, www.regione.toscana.it.