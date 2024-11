"Programma per tutti i gusti e le età". Il Natale a Coreglia scalda i motori. Tantissime le iniziative in calendario

Un calendario ricco di eventi che coinvolge l’intero territorio nella magia del Natale, quello messo a punto dall’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, guidata dal sindaco Marco Remaschi. Si parte già da domenica con la "Festa d’Inverno" organizzata dal Circolo Acli di Vitiana e con "Aspettando il Natale a Ghivizzano" a cura di Usd Ghivizzano, Grp, Ghiviborgo VdS e Donatori di Sangue. Il 7 dicembre la Biblioteca Errante Pinocchio porterà la suggestione delle "Fiabe davanti al fuoco" a Ghivizzano, mentre a Coreglia sarà inaugurata la mostra Presepiale promossa dal Comune. L’8 dicembre, l’Associazione Ricreativa per il Tempo Libero di Tereglio organizzerà l’accensione dell’albero, mentre il 14 dicembre sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti. A Gromignana, il Comitato Parrocchiale curerà l’accensione dell’albero di comunità e organizzerà la tradizionale "Pizzatombola" e a Piano di Coreglia l’Associazione Pro Loco sarà in piazza con "La Mondinata".

Sempre il 14 e 15 dicembre, poi, si terrà nel capoluogo "Natale a Coreglia Antelminelli" organizzato da Pro Coreglia Aps. Il 21 dicembre, il Teatro di Coreglia ospiterà lo spettacolo "Le castagne" a cura della Compagnia I Gasperini, con il supporto del Comune, mentre a Piano di Coreglia si terrà l’evento "Sulla via del Natale" organizzato dall’associazione Pro Loco e dal Centro Commerciale Naturale.

Il 22 dicembre sarà una giornata all’insegna della musica e del buon cibo con "I Sapori di Natale" a Coreglia Antelminelli, in compagnia dalle esibizioni delle Christmas Street Band a Coreglia Antelminelli, grazie alla collaborazione tra Barga Jazz, il Comune e varie associazioni locali. Sempre il 22, poi, a Tereglio, si terrà "Natale in fattoria" un evento organizzato da La Vecchia Fattoria da Marika. Le festività proseguiranno il 26 dicembre con il Concerto di Natale, organizzato dall’Associazione Ricreativa per il Tempo Libero di Tereglio. Inoltre, nei tre fine settimana di dicembre, 7/8, 14/15, 21/22, a Villa Reale di Marlia, si svolgerà la terza edizione del Magico Natale, che include un’esposizione di presepi e l’angolo del figurinaio, organizzato con il supporto del Comune di Coreglia Antelminelli.

"Quello che più amiamo di questo periodo dell’anno è la possibilità di festeggiare e stare insieme come comunità, coinvolgendo le tante realtà del nostro territorio che ogni anno lavorano per creare momenti di aggregazione - afferma il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi - . Anche quest’anno abbiamo preparato un ricco programma, pensato per soddisfare tutti i gusti e tutte le età".

Fio. Co.