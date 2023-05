Progetto per la terza età, 50mila euro dalla Fondazione Crl

Porcari ottiene un finanziamento di 50mila euro dalla Fondazione Crl per il bando Welfare e comunità 2023 per realizzare il progetto 4You – Salute smart, dedicato al miglioramento della qualità della vita degli anziani, facendo ricorso alla domotica. Ad annunciarlo, il sindaco Leonardo Fornaciari, insieme all’assessore Michele Adorni, con il vicepresidente della Fondazione Crl Raffaele Domenici e la presidente della cooperativa Iris Silvia Magnani, con Elena Baroni della Croce Verde di Porcari. "La popolazione - osservano sindaco e assessore - come confermano i dati, sta divenendo sempre più anziana, per questo abbiamo realizzato un progetto che mette al centro il benessere della persona con attività specifiche per preservarne a lungo l’autosufficienza, nel proprio ambiente domestico. Siamo felici della fiducia ricevuta dalla Fondazione Crl, che ringraziamo e ringraziamo la dottoressa Eluisa Lo Presti, direttrice della Zona distretto Piana di Lucca dell’Asl". "La Fondazione Crl - ricorda Domenici - sostiene con convinzione i progetti che dimostrano capacità di lavorare insieme". Cuore innovativo dell’intero progetto, costruito con il supporto di Soecoforma, sarà l’esperienza pilota di domotica assistenziale, che prevede per gli anziani parzialmente autosufficienti una rete domestica sempre connessa a Internet, dispositivi per la telemedicina di base e un insieme di soluzioni per contrastare la solitudine e monitorare la persona della terza età, all’interno della propria abitazione. Il Comune metterà a disposizione una sala operativa alla Croce Verde e Pando, azienda che realizza il sistema smart, si occuperà di formare e offrire supporto tecnico. A completare il progetto una forma di assistenza condivisa che contempla infermieri, psicologi e fisioterapisti.