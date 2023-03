"Progetto obsoleto anacronistico e molto costoso"

E sul caso assi viari ecco l’interrogazione parlamentare depositata dal deputato Devis Dori (nella foto, Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra). "Il progetto è obsoleto, anacronistico ed estremamente costoso. Un progetto che ormai ha rilievo esclusivamente locale. Non apporta alcun beneficio, comportando una risibile riduzione di traffico; causa notevoli interferenze e disagi in un’area a forte densità abitativa, crea una barriera che divide in due la Piana di Lucca, e ha un forte e grave impatto ambientale insistendo lungo il paleoalveo del fiume Serchio e, quindi, su terreni permeabili, con forte rischio di inquinamento della falda sottostante. Passerebbe molto vicino ad aree vincolate e di interesse naturalistico come i Laghetti Isola Bassa di Lammari, e a zone umide come i Bassi di Antraccoli e la Zona Speciale di Conservazione “Palude di Verciano, Prati delle Fontane e Palude delle Monache".

"Con l’interrogazione parlamentare chiedo ai Ministri di attivarsi per abbandonare il progetto e di destinare le risorse a progetti di mobilità realmente ecosostenibili. Gli assi viari a Lucca ci sono già. Gli assi est-ovest sono l’autostrada A11 e la linea ferroviaria Viareggio - Lucca – Firenze, per la quale come Europa Verde spingiamo da tempo per il raddoppio completo".

Intanto Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano, co-portavoce di Europa Verde – Verdi Lucca, ed Eros Tetti, di Europa Verde – Verdi Toscana: "Il tempo del trasporto pesante su gomma è finito; si rinunci a questo folle progetto e si destinino le sue ingenti risorse al trasporto merci su rotaia, al trasporto pubblico misto rotaia-autobus, alla mobilità condivisa, dolce e sostenibile".