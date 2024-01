Progetto nelle scuole per Ilaria Alpi

Il 20 marzo 2024 saranno trenta anni dall’agguato di Mogadiscio dove sono stati uccisi la giornalista Ilaria Alpi e l’operatore Miran Hrovatin. Per questo, per l’anno scolastico 2023/2024, è stato dato vita all’evento nazionale “Una stella di nome Ilaria Alpi”, rivolto a giovani e giovanissimi cittadine e cittadini delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado).

Si tratta di una proposta di lavoro promossa, tra gli altri, da Articolo 21, associazione nazionale per la libertà di stampa e che sta diffondendo l’iniziativa a Lucca grazie al neonato presidio territoriale di Lucca. A livello nazionale è stato richiesto il patrocinio del MIM e a livello locale il concorso ha il patrocinio della Provincia di Lucca e la collaborazione del Presidio di Libera Lucca “Giuliano Guazzelli”. Lo scopo è eludere ogni abitudine di ritualità commemorativa per parlare a giovani in formazione, facendo leva sulla loro curiosità, sulla loro capacità di muoversi tra linguaggi e scenari diversi, sullo slancio inventivo delle diverse fasce d’età e sulle competenze comunicative delle nuove generazioni. Non un tradizionale concorso per le scuole, ma l’avvio e la preparazione di un evento che avrà il 24 maggio 2024 – data della nascita di Ilaria Alpi – la sua conclusione, a Roma alla presenza di autorità della Repubblica, con un riconoscimento concreto dei lavori delle scuole partecipanti, ognuna delle quali sceglierà liberamente, in piena autonomia, come orientare il lavoro in classe e inserirsi nelle linee guida proposte. La scadenza per iscriversi (www.ilariaalpi.it/scheda) è l’8 marzo, gli elaborati andranno consegnati entro il 25 aprile.