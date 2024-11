Progetto dedicato a fratel Arturo

Ai giovani. Agli interlocutori che più stavano a cuore a fratel Arturo Paoli, per i 10 anni dalla sua scomparsa, sono dedicate le proposte di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per le scuole primarie e secondarie, medie e superiori, elaborate dal Fondo Documentazione Arturo Paoli con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Agli insegnanti offrono strumenti per lavorare, insieme ai giovani, sui valori universali di pace, amicizia, solidarietà, giustizia, riconoscimento e rispetto nel rapporto tra uomo e donna, cura nel rapporto tra genitori e figli, da lui vissuti e testimoniati nel nostro Paese e nel continente latinoamericano, che costituiscono anche oggi un messaggio fondamentale per la crescita e la formazione.

La proposta che il Fondo documentazione Arturo Paoli della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con l’associazione Amici di fratel Arturo Paoli, presenta agli Istituti scolastici di tutta la provincia vuole avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza di questo testimone che, attraverso le scelte e le esperienze della sua vita, ha contribuito alla crescita umana, culturale e spirituale di tantissime persone e comunità.

Si ricorda il recente volume “Sulle tracce di Fratel Arturo Paoli. Camminando s’apre cammino” (Maria Pacini Fazzi, 2024), prodotto didattico per le scuole primarie e secondarie di primo grado, frutto della collaborazione tra l’Istituto comprensivo Fratel Arturo Paoli e il Fondo documentazione Arturo Paoli, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca nell’ambito della terza “giornata dell’interdipendenza”. Informazioni: [email protected] - 331.3422878