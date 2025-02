Progetto da 390mila euro. Piazza S.Michele cambia volto

Si affidano i lavori per realizzare la nuova piazza San Michele a Spianate. L’intervento, dal valore di 390 mila euro, sostenuto interamente con risorse proprie del Comune di Altopascio, rappresenta un tassello importante nel più ampio piano di rigenerazione della frazione più popolosa, che comprende anche la ristrutturazione della casa di via Puccini, la creazione del nuovo parco di via Moroni e la realizzazione di un percorso pedonale per l’accesso all’area.

I lavori saranno affidati tramite procedura negoziata, scegliendo tra le aziende presenti nell’elenco della Provincia di Lucca. Sarà posata una nuova pavimentazione, unendo estetica e funzionalità. I marciapiedi sui lati est e sud saranno dotati di griglie metalliche per valorizzare le alberature esistenti, mentre il parcheggio avrà una nuova pavimentazione drenante per migliorare la gestione delle acque piovane. Verranno ripristinate le strisce pedonali per aumentare sicurezza e accessibilità. Previsti anche nuove panchine e un moderno impianto di illuminazione pubblica. Il monumento ai caduti sarà conservato e integrato nel nuovo assetto urbano.