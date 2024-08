Progetto “And so forth”. Sul palco del BargaJazz

BargaJazz presenta questa sera (Giardini di Villa Moorings – ore 21) “And so forth” un progetto originale di Maurizio Giammarco con tre giovani e talentuosi musicisti: Edoardo Ferri e Paolo Zou alle chitarre e Fabrizio Doberti alla batteria. Maurizio Giammarco, alla cui musica è stata dedicata l’edizione di Bargajazz nel 2021, è protagonista della scena jazzistica fin dalla metà degli anni ‘70 con gruppi di primo piano come Lingomania. Nel 1981 è votato miglior sassofonista italiano nel referendum della rivista Fare Musica e nel 1984 vince il premio Rai1 come musicista jazz dell’anno. Moltissime le collaborazioni nazionali ed internazionali di rilievo come Chet Baker, Billy Cobham, Peter Erskine, Lester Bowie, Enrico Pieranunzi, Dave Liebman, Phil Markowitz, Paolo Fresu, Enrico Rava, Miroslav Vitous, Aldo Romano, Steve Lacy, Danny Gotlieb, Tom Harrell, Kenny Wheeler, Phil Woods, Marc Johnson, e molti altri. Dal 2005 al 2010 Giammarco ha diretto la PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra), big band dell’Auditorium di Roma, si è inoltre distinto come freelancer in dischi e tournée di musica pop (Mina, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, ecc.) ed ha composto musica per cinema, teatro, danza, orchestra sinfonica e orchestra d’archi.

La sua discografia vanta oltre 100 titoli. Giammarco è oggi uno dei musicisti italiani più apprezzati anche all’estero, tanto da essere stato citato nella Biographical Enciclopedia of Jazz di Leonard Feather.