"Processo a Napoleone Bonaparte: Giudici, Avvocati e Pubblico decideranno"

Processo storico a Napoleone Bonaparte. Oggi alle 16 alla Sala dei Notari, torna per l’undicesima edizione un’iniziativa molto amata in città che incrocia storia, arte, legalità e solidarietà. La organizza il Rotary Club Fortebraccio Montone (in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Perugia) che quest’anno fa salire sul banco degli imputati il personaggio storico del momento, sull’onda del clamore suscitato al cinema dal kolossal di Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix. E così oggi Napoleone si troverà davanti a illustri magistrati, avvocati e giudici (tutti reali) e dovrà risponderà delle spoliazioni perpetrate a danno del patrimonio artistico umbro. Daniele Cenci, Maria Giuseppina Fodaroni e Paolo Micheli saranno il collegio giudicante, Sergio Sottani sarà il Pubblico Ministero, Franco Libori l’avvocato difensore di Napoleone. Il notaio Vittoria Scattone sarà garante delle operazioni di voto e al processo parteciperanno anche il costituzionalista Mauro Volpi con un intervento sul contributo di Napoleone alla codificazione e la storica dell’arte Cristina Galassi come testimone informata dei fatti, dato che l’iniziativa prende spunto proprio da un suo libro, “Il tesoro perduto. Le requisizioni napoleoniche a Perugia e la fortuna della “scuola” umbra in Francia tra 1797 e 1815”.

Decisivo sarà il giudizio del pubblico che costituirà la giuria e voterà, con biglia bianca o nera, per l’assoluzione o la condanna. L’ingresso prevede una erogazione liberale, 15 euro la quota intera e 10 euro quella ridotta per gli studenti e tutto il ricavato sarà devoluto al Centro Speranza di Fratta Todina, struttura sanitaria riabilitativa ed educativa, a sostegno del progetto della messa a dimora delle piante del giardino sensoriale.