Processione di S. Croce Spazio anche a new entry

Mancano tre settimane alla grande festa della Santa Croce e ieri il Comune di Lucca ha diffuso una nota per chi vuole partecipare alla processione non avendovi mai preso parte in precedenza. Per ottenere l’autorizzazione a sfilare si deve sottoscrivere un disciplinare che si trova sul sito: www.comune.lucca.itflexcmpagesServeBLOB.phpLITIDPagina25342.

Per sfilare nella parte civile (Enti pubblici, Istituzioni, Uffici governativi, regionali e provinciali, rappresentanze del mondo economico, sociale, culturale, militare e sportivo) o nella parte storica (gruppi e le associazioni in costume storico) è necessario fare richiesta al Comune di Lucca entro domenica 3 settembre prossimo inviando una e-mail a [email protected] un recapito telefonico e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. Per le realtà del volontariato e diocesano che desiderano sfilare nella prima parte della processione la e-mail deve essere inviata a [email protected]

"Le realtà e le organizzazioni che hanno già sfilato nelle precedenti edizioni della processione della luminara – spiegano in Comune – non devono presentare alcuna richiesta, la loro partecipazione è automaticamente ammessa".

Fra l’altro il disciplinare impegna i partecipanti dovranno mantenere, per tutta la durata del corteo, un comportamento corretto e irreprensibile partecipando alla preghiera ed al canto nella parte religiosa e in atteggiamento raccolto e silenzioso per la parte civile. È richiesto dunque un atteggiamento improntato al buonsenso, coerente con la partecipazione ad un evento che storicamente e anche attualmente una manifestazione religiosa. È da evitare la conversazione con i vicini, con quelli che assistono e l’atteggiamento da passeggiata ma anche l’uso di apparati audiovisivi per riprendere la processione dall’interno. Ogni associazione, gruppo, parrocchia o confraternita dovrà utilizzare esclusivamente le proprie insegne tradizionali e non si potranno usare striscioni.

Intanto vanno avanti gli incontri e i sopralluoghi per definire i vari aspetti dello sfilamento. Tutti i partecipanti alla luminara dovranno essere presenti alle ore 19,15-19,30 in via della Cavallerizza all’altezza del civico 31, in pratica dove si trova l’osteria "Miranda", quindi seguire le indicazioni degli incaricati circa i luoghi di aggregazione e le modalità di successivo sfilamento. Come tradizione ai partecipanti nella parte religiosa della processione verrà distribuito un piccolo cero da portare acceso.

Si ricorda che dopo le ore 18 non sarà consentito l’accesso ai mezzi di trasporto nella zona di San Frediano da dove inizierà la luminara. A causa del cantiere predisposto per il restauro del Volto Santo la porta del transetto è chiusa. Per ragioni di movimento e di sicurezza quest’anno la luminara terminerà in piazza San Martino dove gli incaricati del servizio d’ordine forniranno più dettagliate indicazioni per i posti a sedere e quelli in piedi.