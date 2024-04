Primo concerto aperitivo. Ecco il duo viola-pianoforte

Al via domenica 7 aprile (ore 11.30, Teatro San Girolamo) la rassegna dei Concerti Aperitivo. A esibirsi, in questo primo appuntamento, saranno due allievi del Conservatorio, il violista Niccolò Corsaro e il pianista Lorenzo Corsaro, impegnati in un programma dedicato ad alcune delle pagine più belle del repertorio per duo viola-pianoforte. Verranno eseguite musiche di Robert Schumann (Phantasiestücke Op. 73), Johannes Brahms (Sonata in mi

bemolle maggiore Op. 120 n. 2) e Paul Hindemit (Sonata in fa maggiore Op. 11 n. 4).

I Concerti Aperitivo – in tutto quattro, per l’edizione primaverile - sono appuntamenti musicali programmati al Teatro San Girolamo, e realizzati dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”. Il cartellone degli concerti – all’interno del quale trovano felicemente posto proposte molto diversificate tra loro, che vanno dalla musica per duo viola- pianoforte e flauto-pianoforte al recital per pianoforte solista, passando attraverso uno speciale momento tra musica e parole dedicato a Pia Pera che coinvolge nomi illustri del panorama culturale italiano - vive del rapporto di stretta collaborazione tra il Teatro del Giglio e il Conservatorio di Musica “L. Boccherini”: ad esibirsi nei concerti sono infatti alcuni tra i più promettenti studenti del Conservatorio stesso (ad esclusione di Elia Faccini, ormai ex-allievo), cui viene offerto un qualificato palcoscenico dove poter mettere a frutto i lunghi anni di studio. Al termine dei concerti sarà servito un aperitivo con vini offerti dalla Tenuta del Buonamico di Montecarlo. La rassegna prosegue domenica 14 aprile alle 11 con uno speciale momento tra musica e parole dedicato a Pia Pera, scrittrice, slavista, traduttrice di raffinata sensibilità e intelligenza, scomparsa a Lucca, sua città di origine, otto anni fa.

L’evento, ideato da Margherita Loy e realizzato in collaborazione con Feltrinelli Librerie, si intitola “Molte incantevoli stelle”, e vede coinvolti nomi illustri del panorama culturale italiano: Lara Ricci (giornalista dell’inserto “Domenica” de Il Sole 24 Ore e autrice della voce Pia Pera per l’Enciclopedia Treccani), Edoardo Albinati (scrittore Premio Strega 2016 con La scuola cattolica), Francesca D’Aloja (attrice, scrittrice e giornalista, collabora con “Il foglio”), Francesca Caminoli (scrittrice), Alba Donati (poetessa, critica, libraia) ed Emanuela Rosa-Clot (giornalista, direttrice delle riviste Gardenia e Bell’Italia). Biglietto posto unico 5 euro.