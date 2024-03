"Primo appuntamento per bambini e famiglie alla scoperta di Eklettica: la mostra di Roberto Altmann al Palazzo delle Esposizioni"

Dalla neonata collaborazione tra il Palazzo delle Esposizioni e Artebambini sez. Toscana, ecco il primo appuntamento rivolto a bambini e famiglie. Giovedì 28 marzo alle ore 10 si va alla scoperta di Eklettica, la mostra di Roberto Altmann al Palazzo delle Esposizioni. “Opere luminose, dove il gesto approda in ampie campiture e tratti incisi; opere create dal nero, in cui le ombre ed i segni astratti diventano potenti suggestioni drammatiche; opere tridimensionali, le ‘meta-forme’. In tutte ci sono stilemi che ritornano e si rincorrono come, prevalenti, la torsione e lo slancio che animano certe figure - siano queste angeli, corpi femminili o maschili, elementi della natura - protese verso il limite rappresentato dalla tela. Per prenotare [email protected].