Primarie PD, i seggi dove votare domenica

Primarie aperte del Partito Democratico: ecco tutte le indicazioni per il voto di domenica 26 febbraio che coinvolgerà tanto gli iscritti del PD quanto i simpatizzanti e i cittadini che si riconoscono nel centrosinistra. È possibile votare dalle 8 alle 20: occorre presentarsi con il documento d’identità. Verrà richiesto un contributo di 2 euro per sostenere l’organizzazione. Ogni cittadino riceverà due schede, una per scegliere il segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein; l’altra per votare il segretario regionale tra Valentina Mercanti (a sostegno della mozione Bonaccini) ed Emiliano Fossi (mozione Schlein). Possono votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori che abbiano compiuto 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sul link https:primariepd2023.it entro la mezzanotte di oggi 22 febbraio. Ecco dove si vota. . Le sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 81 possono andare nella sede PD del centro storico, in piazza San Francesco; le sezioni 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 80, 84, 85 e 87 saranno nella sede dell’ex Circoscrizione 2 a San Vito, in via Simonetti,...