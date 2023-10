Prima volta a Porcari: Nuove Majorettes in Città

Per la prima volta a Porcari arrivano le majorettes. Saranno ragazze del paese visto che partiranno corsi specifici a cura della banda musicale paesana. Dopo la pausa estiva riprende a pieno ritmo l’attività della "Filarmonica Alfredo Catalani" di Porcari. Già in questa settimana inizieranno infatti le prove del complesso bandistico in preparazione dei tradizionali concerti programmati per la fine dell’anno. Il primo impegno ufficiale è in calendario per domenica prossima in occasione della celebrazione della tradizionale "Festa del Rosario", molto sentita e partecipata, durante la quale la Filarmonica accompagnerà la processione. Il 6 ottobre, nei locali dell’oratorio "Il Campanile" ex Cavanis in Via Roma 121, gentilmente messi a disposizione dalla Parrocchia, con inizio alle 18 si terrà un "Open Day" durante il quale verranno presentati i corsi di musica e di majorettes, una novità assoluta per Porcari. Il corso sarà tenuto da un insegnante qualificato e permetterà di formare un gruppo majorettes della Filarmonica. Proseguiranno anche i corsi di musica gratuiti per ragazzi.

M.S.