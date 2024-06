Prima per preferenze in Valle. La carica di Bechelli: "Focus su scuola e lavoro"

Una marea di consensi nelle ultime votazioni comunali, la più votata a Castelnuovo, ma anche nell’intera Vale del Serchio, con ben 635 preferenze individuali. Parliamo di Chiara Bechelli, classe 1982, castelnuovese doc, laureata all’Università Cattolica di Milano in Scienze dei fenomeni sociali e dei processi organizzativi, insegnante presso la Scuola materna di Piano Pieve a Castelnuovo, vice sindaco uscente, con buone probabilità di essere confermata insieme alle deleghe dell’istruzione, problematiche giovanili e protezione civile. Appena pochi giorni di relax e poi la dottoressa Bechelli pensa già a quei progetti già identificati e elaborati nella precedente amministrazione.

"Tra gli obiettivi che vorrei concretizzare – spiega Bechelli – è quello di concentrare tutte le Scuole superiori di secondo grado nell’area di via XX Aprile dove si trova già una buona parte dei percorsi didattici che offre Castelnuovo. In pratica trasferirvi tutto il complesso dell’Istituto Professionale di Carbonaia. Servono buoni finanziamenti anche perché l’Istituto Professionale ha bisogno di ampi spazi per i laboratori, ma sono fiduciosa. Nei prossimi cinque anni ce la faremo. Intorno agli edifici di via XX Aprile ci sono spazi ancora ampi per concentrarvi tutti gli indirizzi dell’Isi Garfagnana". Venerdì 28 giugno, intanto, si terrà il primo Consiglio comunale dopo le elezioni dell’8-9 giugno e nell’occasione saranno assegnate le deleghe per i nuovi componenti la Giunta e le nomine dei rappresentanti all’Unione Comuni Garfagnana.

Non sarà una scelta facile per il sindaco Tagliasacchi dato che gli assessori uscenti hanno lavorato bene e le votazioni hanno messo in luce altri nuovi possibili candidati come la giovane Rebecca Moscardini, classe 1996, avvocato, con ben 482 voti, il delegato allo sport e ai lavori pubblici Carlo Biagioni, classe 1971, e il capogruppo uscente Niccolò Roni, classe 1980.

Le deleghe e gli incarichi sul momento liberi sono quelli lasciati da Patricia Tolaini e Francolino Bondi che non fanno più parte dell’assemblea comunale castelnuovese.

Dino Magistrelli