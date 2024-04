Prima gli svaligiano la casa poi entrano anche nel negozio

Prima gli rubano a casa, poi nel loro negozio. A distanza di pochi giorni. E’ la disavventura successa alla famiglia Bianchi, molto conosciuta a Montecarlo, titolare di un negozio avviato come ad esempio la storica macelleria di San Salvatore, in via della Stazione. Il primo colpo è stato messo a segno nella residenza privata. Approfittando del fatto che nessuno era nell’abitazione, i ladri sono entrati agendo in maniera velocissima poiché dopo l’effrazione è scattato il sistema di allarme e a quel punto i malviventi avevano pochissimo tempo per agire. Così hanno arraffato oggetti di bigiotteria e sono fuggiti a gambe levate. Al rientro l’amara sorpresa per i titolari.

A seguire, dopo alcuni giorni, in piena notte, blitz anche nella macelleria: anche qui sirena in azione e trafugati soltanto pochi spiccioli del fondo cassa. Famiglia conosciuta anche per i legami con il mondo del ciclismo. Tentativo invece andato a vuoto alla pizzeria "La Cicala" quella in pieno centro ad Altopascio, in via Roma, nei pressi di piazza Umberto, visto che ce ne sono altre in zona. I soliti ignoti, di notte, con il locale di Antonio Falivena chiuso, hanno provato a forzare un piccolo ingresso secondario, ubicato sulla parte alterale dell’edificio.

Ma anche in questa circostanza l’allarme li ha messi in fuga. In tutti questi casi, potrebbero aiutare le forze dell’ordine le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Soprattutto per la pizzeria, nel cuore di Altopascio, gli occhi elettronici sono sicuramente presenti in tutta quell’area.

