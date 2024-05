Prima edizione di Ego Fit & Fam 2024. Genitori e figli per la festa dello star bene

È tempo di Ego Fit Fiesta, il festival del fitness lucchese ideato da

Ego Wellness Resort, 6 settimane per un programma di ‘’movimento e divertimento’’ incredibilmente coinvolgente di special class, attività e corsi speciali, eventi unici, molti dei quali ad ingresso libero promozionale. Come aperto a tutti ad esempio è il primo appuntamento ‘’Ego Fit & Fam Day’’ di sabato 11 maggio, una mattinata

straordinariamente dedicata alla sana attività fisica condivisa tra genitori e figli in tutte le sue sfumature giocose, stimolanti, divertenti.

Un evento inedito che dalle 9 fino alle 12.30 (e oltre) avrà come sede le meravigliose aree attrezzate dell’Ego Park, il parco naturale di oltre 14.000 metri quadri, a due passi dai comfort indoor del

Wellness Resort. Ognuna di queste aree offrirà attività rivolte a grandi e piccoli, per consentire di ‘’muoversi, allenarsi e divertirsi

insieme’’. Se nel meraviglioso Temple immersi nel verde si svolgeranno lo yoga, la special baby dance, una travolgente zumba, nell’area del circuito fitness sarà luogo di tanti e diversi giochi tradizionali di gruppo, con tanto di tappetini elastici per i piccoli e di “Capriola Educational” anche per grandi, mentre nell’arena non mancherà il baby boot camp con gli ostacoli. Tutte le attività saranno seguite e garantite dagli esperti Coach Ego con un programma speciale eccezionalmente adattato che consenta ai grandi di dedicarsi al movimento insieme ai propri figli, per bambini

dai 3 anni in su. La mattinata tra l’altro, prevede anche un laboratorio di propedeutica musicale (dalle 10 alle 11) a cura del professore di musica Marco Pierucci.

Il piacere di stare insieme con la splendida occasione di muoversi, è il focus di questa straordinaria mattinata, che vuole incoraggiare ad un migliore rapporto genitore figlio, più stretto e più complice, dove reciprocamente ci si possa orientare alla sana cultura del movimento, rigenerando le migliori energie che sostanzialmente stanno alla base della filosofia Ego Wellness Lifestyle.

Dunque l’appuntamento con la festa dello star bene di Ego Fit & Fam Day è per sabato 11 maggio dalle ore 9, con tanto esercizio fisico, gioco, musica e tantissimo divertimento. E alle 12.30 uno splendido pic-nic per tutti.

L.S.