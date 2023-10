“Prima di tutto il lavoro” a Lucca: incontro con Nardini, Rossi e Guidotti

Incontro domani dal titolo “Prima di tutto il lavoro”, organizzato dai gruppi consiliari del centrosinistra e che si terrà alla vigilia della manifestazione nazionale. Un appuntamento per parlare di lavoro appunto, con l’assessora regionale Alessandra Nardini, il segretario Cgil Rossano Rossi e Roberto Guidotti.

"Il dieci per cento dei salari dei lavoratori reali erosi in due anni dall’inflazione, contratti a tempo indeterminato (sul totale delle nuove assunzioni) pari a meno del 30 per cento, l’impiego femminile che rimane ancora meno pagato di quello maschile, la precarizzazione che continua a colpire in particolare il terziario e l’edilizia, il settore manifatturiero che stenta a tornare ai livelli del passato. Sono solo alcuni dei dati - si legge in una nota - che saranno presentati nel corso dell’iniziativa “Prima di tutto il lavoro. Salario minimo, precarietà e impieghi poveri: criticità e soluzioni per il territorio lucchese”, che i gruppi consiliari del centrosinistra di Lucca organizzano per domani, con inizio alle ore 21, alla Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, nel centro storico. A coordinare l’incontro, i componenti della commissione sociale e sanità del Consiglio comunale: Enzo Alfarano, Daniele Bianucci e Lia Stefani.

"Sabato prossimo si terrà a Roma la manifestazione “La via maestra” e tanti pullman partiranno anche da Lucca per permettere a molti di noi di partecipare - spiegano gli organizzatori - . A pochi giorni da questo importante appuntamento, abbiamo voluto costruire nella nostra città un momento di approfondimento e dibattito: perché crediamo sia decisivo rimettere il lavoro al centro dell’attenzione di tutti noi. Anche sul nostro territorio sussistono numerose criticità, che è fondamentale conoscere ed analizzare".