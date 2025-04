Prima colazione: cosa mangiano i bambini?

Noi bambini delle classi 5B e 5C abbiamo condotto un’indagine su tutti gli alunni della scuola primaria G. La Pira di Porcari rilevando dati interessanti sulle abitudini alimentari della prima colazione. La ricerca è stata svolta su 206 alunni, dalla 1° alla 5°classe. Dai dati raccolti abbiamo scoperto che i biscotti con il latte rappresentano il pasto preferito di ben 78 bambini. Al secondo posto, con 52 alunni, ci sono i cereali sempre con il latte. Mentre 15 bambini consumano fette biscottate con la marmellata. Lo studio ha anche evidenziato un dato interessante: 31 studenti mangiano cibi ricchi di zuccheri, come merendine o non fa colazione al mattino. Quest’ultimo risultato mette in luce abitudini alimentari poco equilibrate, che potrebbero incidere negativamente sulla salute dei bambini. Gli esperti ci consigliano di fare scelte alimentari sane fin da piccoli, infatti mangiare bene al mattino ci permette di avere più energia durante la giornata e ci aiuta nella concentrazione a scuola. In conclusione, l’indagine ci ha fatto riflettere sull’esigenza di essere guidati verso abitudini alimentari più equilibrate grazie all’aiuto di famiglie, scuole ed istituzioni. Crediamo molto nel progetto promosso dalla nostra scuola e siamo felici di aver potuto contribuire, attraverso questa indagine e a questo articolo, a stimolare una riflessione anche fuori dalle mura della nostra scuola.