Presentazione del libro “La spilla d’oro”

Oggi pomeriggio, alle ore 18 presso il Circolo PD Centro Storico in piazza San Francesco, la presentazione del romanzo storico “La Spilla d’oro” di Paolo Buchignani.

Dopo i saluti di Niccolò Battistini, segretario del circolo Pd Centro storico, dialogheranno con l’autore Isabella Tobino, presidente della Fondazione Mario Tobino, e Tommaso Bedini Crescimanni, responsabile organizzazione e cultura del Pd Lucca.

Il libro, che è stato recentemente proposto per il Premio Strega 2024, è un affresco del Novecento in forma narrativa. La spilla d’oro era l’arma con la quale la giovane Esterina, ai primi del ‘900, si difendeva dai molestatori nel loggione del Teatro del Giglio. Buchignani è uno storico del ‘900, già docente di Storia contemporanea all’Università per Stranieri di Reggio Calabria.