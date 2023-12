Preoccupa la natalità. Male demografia e società

Demografia e società ci vedono al 76° posto (perse tre posizioni): particolarmente preoccupante è il quoziente di natalità (94° posto) così come il tasso di fecondità. La percentuale di persone che vivono da sole ci colloca al 57° posto in Italia e gli immigrati regolari residenti ci vedono al 58° posto. Negativo il consumo di farmaci per l’obesità: 91° posto, mentre la speranza di vita segnala il 31° posto.

Quanto all’ecosistema urbano Lucca è prima per isole pedonali e nona per zone a traffico limitato nelle città. 100° posto, invece, per l’inquinamento da Pm 2,5 e 90° per percentuale di solare pubblico. Al 92° posto per rifiuti prodotti, all’11esimo per raccolta differenziata. Fra gli altri dati da segnalare il 79° posto per vittime della strada e il 77esimo posto per percentuale di verde totale nelle città. Quanto al tempo libero oltre al dato positivo sugli spettacoli bene anche il patrimonio museale (12° posto) e il numero di ristoranti (11°) e bar (25° posto).