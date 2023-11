Preoccupa il Serchio a Mologno. Sollevata la problematica: "Situazione del fiume da risolvere"

La piena di domenica mattina non ha causato ulteriori problemi di esondazione del Serchio a Mologno nel comune di Barga; dove nei giorni scorsi c’era stata una notevole esondazione che ha causato anche danni alla Mondialsabbia Calcestruzzi. La piena di domenica ha invece causato alcuni danni alla scogliera costruita negli anni passati nei pressi dello sbocco nel Serchio del torrente Corsonna. Mologno resta comunque la situazione più grave e da attenzionare. E’ chiaro che la problematica che è emersa nei giorni scorsi con l’allagamento di terreni e dell’azienda è di prioritaria importanza, anche perr altri tipi di conseguenze.

Il fiume alcuni decenni fa scorreva quasi dalla parte opposta del letto del fiume; al centro ora si è formata una grande isola di detriti e vegetazione che ha incanalato il fiume sul versante barghigiano; così ad ogni piena, la corrente in questi anni ha eroso centinaia di metri di terreno. Ora però l’erosione, che pochi giorni fa ha portato l’acqua fin dietro la scogliera su cui poggia il ponte, mette a rischio non solo coltivazioni e l’azienda Mondialsabbia, ma anche la tenuta stessa del terrapieno della strada e del ponte stesso. A lungo andare, se non si interviene, non è dato sapere quali altri danni possa causare l’erosione del terreno. Ieri, sul luogo dell’esondazione, era presente anche la sindaca del Comune di Barga che ha incontrato anche i tecnici della difesa del suolo e della protezione civile della Regione Toscana. Per la prima cittadina è il momento di intervenire velocemente.

"Un problema da risolvere subito. Sono anni che denunciamo la situazione – commenta - Nei prossimi giorni faremo un sopralluogo e una riunione operativa con Regione Toscana, Provincia di Lucca, autorità di Bacino e genio civile, che ho contattato in queste giornate".

"Perché qui c’è un problema non soltanto per i terreni - conclude -, ma a questo punto è anche a rischio il ponte di Gallicano, infrastruttura importante di collegamento tra il comune di Barga ed il comune di Gallicano e la fondovalle. Dunque in questo momento tutte le nostre attenzioni sono proprio su questa area dove non si può più rimandare un intervento risolutivo. Intervento però che non può essere affrontato dal solo comune di Barga".

Luca Galeotti