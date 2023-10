Premio letterario per “La fata Rosa“

Il libro "La fata Rosa" di cui è autrice la spagnola Susana Torrubiano, illustrato da Giulia Orecchia ed edito da NubeOcho edizioni, ha vinto il premio internazionale di letteratura per l’infanzia. Il riconoscimento si è celebrato a Capannori. Il premio per l’infanzia è nato nel 2012 con "Narrare la aprità". ideato dall’Associazione italiana di promozione sociale "Woman to be" .