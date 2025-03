Premio “eco“ alla Martini. Una flotta di 15 biciclette alla primaria di S. Marco che vince in sostenibilità

E’ la scuola primaria Martini di San Marco a far da apripista per una mobilità sostenibile che per una volta lascia il banco e scende in strada. L’impatto che la società contemporanea ha con l’ambiente, il riuso e il riciclo, la salute, il rispetto delle regole, sono solo alcuni dei tanti temi che sono affrontati in primis nel progetto innovativo alla Martini e che poi hanno aperto la porta a una vera e propria flotta di bici.

La scuola, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” (in passato Lucca 4), due anni fa ha infatti partecipato ad un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca legato alla mobilità sostenibile. Vinto il bando i fondi forniti dall’ente lucchese sono serviti per l’acquisto di 15 biciclette dotate di tutto il necessario per fare educazione in sicurezza (caschi, paracolpi, fanali, etc.). La scuola di San Marco diventa così una delle prime scuole primarie italiane dotate di biciclette. Una novità assoluta molto gradita dalla Dirigente Emilia Ciampanella, dai docenti, dagli alunni e dai genitori.

Durante l’anno scolastico 2023-2024 le classi quinte hanno fatto da “pilota” per affinare il progetto e meglio adattare le proposte con la didattica. In questo anno scolastico il progetto vero e proprio è partito e vede coinvolte la classi 5 A e 4 A.

Grazie al grande parco che circonda l’istituto scolastico è possibile dunque formare gli scolari alla conoscenza della bicicletta, all’uso, al rispetto delle regole, su tre percorsi differenti. Uno sul grande piazzale che un tempo ospitava il campo da basket con ostacoli, gimkane, e percorsi predefiniti. Uno nel parco vero e proprio (dove si trovano le aule didattiche per le lezioni all’aperto), nel quale i bambini trovano erba, terra, alberi e altri ostacoli naturali. Infine quello misto presente sul lato nord della palestra formato da ghiaia.

Tre percorsi che simulano il mondo esterno utilizzati per insegnare l’uso della bicicletta. Un uso consapevole e attento per se stessi e per gli altri. Ma il progetto presentato dalla scuola Primaria F. Martini di Lucca riguarda anche i valori espressi dal ciclismo (la storia, la passione, il rapporto tra l’uomo e la bicicletta), l’importanza dell’educazione alimentare, l’educazione alla sostenibilità e infine l’educazione alla sicurezza. Tutto all’interno di un grande “contenitore” che ruota sulla mobilità sostenibile. Un esempio su tutti: grazie alla realizzazione della pista ciclabile in via Matteo Civitali, che collega l’anello intorno alle mura urbane, la scuola di San Marco è oggi raggiungibile in bicicletta. Aumentare queste spazi fornirà in futuro l’opportunità agli studenti più grandi (classi quarte e quinte) di poter arrivare a scuola accompagnati dai genitori o dai parenti.

E in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia 2025 - che vedrà ancora una volta Lucca protagonista - le classi della scuola legate al percorso scolastico aderiranno a Biciscuola 2025, il progetto didattico promosso da RCS sport e la Gazzetta dello Sport rivolto alle classi di scuola primaria, da anni tradizionalmente collegato al Giro d’Italia e alle Classiche del Grande Ciclismo. Le classi 5A e 4A invieranno elaborati creativi inerenti i temi della sicurezza in strada, del cibo super-sano, delle storie di bici, del ciclo del riuso e infine sul decalogo della gentilezza.

Laura Sartini