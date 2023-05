Premio alla memoria di Sassoli: la proposta

Istituire un premio alla memoria del giornalista ed ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in occasione della festa dell’Europa a Capannori. E’ questo il senso della mozione del Pd, in maggioranza a Capannori, che chiede a sindaco e giunta di attivarsi in tal senso. Tra l’altro il Comune di Capannori , si legge nella mozione "ha ottenuto dall’Europa importanti risorse economiche e partecipato e vinto diversi progetti europei sia su tematiche specifiche quali l’economia circolare (ZeroWaste City; Circular.rur, Reusmed), l’economia sociale (Elabhause.rur), che sulle politiche alimentari (foodclic, winEu) sull’imprenditoria giovanile e sulle nuove forme di lavoro (Youthnest.crea, GIGEconomy)".

"Per di più - si legge ancora - , considerando gli incarichi istituzionali del sindaco Menesini e di alcuni consiglieri comunali a livello europeo, si ritiene ancora più significativa l’attenzione e la relazione con l’Europa da parte del Comune".