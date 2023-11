Premiato il quartetto di Lorenzo Simoni

A vincere la terza edizione del Premio Isio Saba 2023 è il Lorenzo Simoni Quartet "per la forte coesione e maturità artistica dimostrata, unita a un suono decisamente originale e contemporaneo". Queste le motivazioni della giuria del Premio, organizzato dal festival “Jazz in Sardegna“ di Cagliari. Formatosi sotto la guida del sassofonista e compositore barghigiano Lorenzo Simoni (foto), il quartetto è composto da alcuni dei migliori giovani musicisti di jazz italiani. Accomunati da una profonda passione per la ricca tradizione afroamericana, i quattro musicisti rendono il gruppo estremamente originale ed eterogeneo. Simoni, sassofonista eclettico e compositore, dopo aver suonato a lungo con i singoli componenti del gruppo, decide di unirne qualità ed esperienze per creare un quartetto, formato da Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria. Il repertorio, caratterizzato da composizioni originali del leader, sviluppa elementi come la melodia, la danza e l’improvvisazione per un’esperienza musicale coinvolgente e sempre nuova. Il quartetto ha partecipato a numerosi festival e suonato nei club di maggior rilievo in Italia e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Marco Tamburini e il Premio Tomorrow’s Jazz 2022, tenutosi al Teatro La Fenice di Venezia.