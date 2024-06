Premiati gli sportivi dell’anno. Tantissimi i riconoscimenti consegnati dal Comune

Il 2 giugno, nel corso degli eventi legati alla celebrazione della festa della Repubblica e del compleanno del centro commerciale naturale di Fornaci, l’amministrazione comunale ha consegnato come tutti gli anni riconoscimenti agli sportivi del territorio che si sono distinti in questo ultimo anno.

Si tratta di Simona Ercolini – Titolo di Campionessa Regionale Csen di Pole Dance; Michael Roberto Salotti – Vittoria del trofeo di golf Leonardo da Vinci By Nineteenth Hole; Michael Nesi – Titolo di Campione Italiano di Ciclocross Elite Sport; Pietro Buti ed Elisabetta Citti Titolo di campioni Regionali categoria Youth Danze Standard; Francesco Biagioni – Campione Toscano Under 16 Corsa ostacoli; Francesco Catarsi – Campione Toscano Under 14 Corsa Ostacoli e getto del peso; Riccardo Pintus Campione Toscano Under 23 negli 800m e 1500 m; Lorenzo Carzoli – Campione Toscana regionale UISP nei 100 farfalla e nei 100 stile libero; Squadra maschile tweener club Barga – Campioni Provinciali AICS 2023.

Inoltre, una targa per il grande risultato sportivo è stata consegnata al Volley Barga Coppo team (nella foto) per la conquista della Serie D. La premiazione si è svolta nelle sale del circolino di Fornaci 2.0 alla presenza della sindaca Campani e dei componenti della giunta. Il tutto in una Fornaci che per l’occasione ha regalato durante la giornata anche il bello spettacolo degli sbandieratori di Gallicano, con la piazza IV Novembre invasa dagli stand gastronomici della sagra delle sagre e con via della Repubblica bella isola pedonale per gli acquisti nei negozi, oltre alla possibilità di fare acquisti anche al Mercato straordinario ambulante.

Luca Galeotti