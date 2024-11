Premi Pedreschi e Bertucci. Ecco i nomi dei vincitori

A Castelnuovo sono stati consegnati due significativi riconoscimenti che da anni vengono assegnati a persone della Garfagnana che hanno saputo valorizzare il prodotto tipico e incentivare la produzione agricola e dell’allevamento, all’insegna del rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

Tre i premiati. Il Premio Enzo Pedreschi è stato assegnato al titolare dell’azienda agrituristica "La Betulla" all’Alpe di Sant’Antonio di Molazzana, Stefano Bresciani, per aver scelto di continuare a lavorare la terra nella piccola frazione ai piedi delle Panie e ad Alessandro Bertolini, già presidente dell’Associazione Cascio, per il contributo dato alla promozione delle crisciolette e per il grande impegno della semina di grani antichi. Il Premio speciale alla memoria di Andrea Bertucci, lo storico oste della Garfagnana prematuramente scomparso, è andato a Stefano Bertolini, titolare dell’azienda agricola "Il Grillo" di Giuncugnano che, dopo aver fatto esperienze lavorative in varie città europee, ha scelto di mettere a frutto la sua esperienza in alta Garfagnana, deve semina e alleva bestiame per rifornire il suo agriturismo.

Ai vincitori anche i complimenti del presidente della Regione Eugenio Giani intervenuto domenica. I premi vengono assegnati ogni anno da una commissione formata dall’amministrazione comunale di Castelnuovo e dalla Condotta Slow Food della Valle del Serchio-Garfagnana. Applaudito l’intervento del sommelier castelnuovese Simone Vergamini, testimonial della manifestazione.

Dino Magistrelli