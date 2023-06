Premi “pedibus“ ai testimonial di mobilità eco

Giovedì 8 giugno, alle 8.15, nel cortile della scuola Primaria Giovanni Pascoli, si terrà la cerimonia conclusiva del progetto Pedibus. All’evento parteciperanno gli alunni della scuola primaria cittadina che hanno aderito all’iniziativa, curata da Auser Lucca Solidale con il patrocinio del Comune. Saranno presenti l’assessore all’Istruzione Simona Testaferrata, l’assessore all’ambiente Cristina Consani e la dirigente scolastica Dora Pulina dell’Istituto Comprensivo Lucca 1.

Questo progetto partito nel 2014, completamente gratuito, ha l’obiettivo di innescare un cambiamento culturale per favorire l’uso della mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola eliminando un po’ di traffico dalla città. Utilizzando un vero e proprio autobus, con orari e fermate, con bello e brutto tempo, i bambini si sono recati a scuola accompagnati da tanti volontari Auser presenti ad ogni porta della città dalle 7.30 del mattino. E allo stesso modo, il Pedibus si svolge anche all’uscita di scuola per riportare i bambini al punto di ritrovo con i genitori. “A ogni bambino – fa saper la presidente di Auser Lucca Solidale, Raffaella Mei – sarà rilasciato un attestato per aver contribuito con il proprio comportamento al risparmio di CO2 nell’ambiente. Noi di Auser Lucca Solidale insieme al Comune di Lucca ci impegniamo a far aderire un maggior numero di famiglie a questa iniziativa che educa a comportamenti virtuosi“.