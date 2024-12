Posti per ingegneri e portalettere

Poste Italiane ha avviato una campagna di reclutamento su scala nazionale, con importanti opportunità anche in Toscana. Le posizioni aperte riguardano sia portalettere, per i quali non sono richieste conoscenze specialistiche, sia ingegneri con esperienza nei settori delle costruzioni, della gestione immobiliare e della progettazione. La figura del portalettere non richiede particolari competenze tecniche, ma sono essenziali un diploma di scuola superiore con voto minimo di 70/100 o una laurea, anche triennale, con almeno 102/110. È inoltre indispensabile possedere una patente di guida valida, poiché la posizione prevede l’uso di motomezzi aziendali per la consegna della posta. Il contratto offerto è a tempo determinato, con durata variabile in base alle esigenze aziendali.

I candidati possono indicare una sola area di preferenza e saranno contattati esclusivamente se rispondenti

ai requisiti. La selezione prevede un test attitudinale online, seguito da una prova di guida su motomezzo

125 cc e un colloquio. Il superamento della prova pratica è fondamentale per l’assunzione.

Le candidature devono essere inviate entro il 12 dicembre 2024, e i candidati selezionati riceveranno le istruzioni per partecipare al test tramite un’email dedicata. L’azienda è anche alla ricerca di ingegneri civili, edili, ambientali, gestionali, meccanici, elettronici ed industriali per un progetto all’interno della "funzione immobiliare", con sede nelle regioni del centro-nord Italia. In questo caso è offerto un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi e avere maggiori dettagli sulle posizioni aperte, è possibile consultare il sito www.posteitaliane.it alla sezione "carriere".

mo. pi.