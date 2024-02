Poster della pace. Matilde vince il concorso Lions

Matilde Amidei, studentessa della classe 3a C della scuola secondaria “Papa Giovanni XXII”di Borgo a Mozzano, ha fatto il primo passo per diventare un’artista riconosciuta a livello internazionale vincendo il concorso del territorio “Un Poster per la Pace” promosso dal Lions Club Lucca Host. Il poster di Matilde Amidei rientra tra gli oltre 600.000 inviati da tutto il mondo all’annuale concorso “Un Poster per la Pace” al Lions Clubs International, che da molti anni sta sponsorizzando il programma per sottolineare ai giovani di ogni continente l’importanza della pace.

"Impariamo a usare più Cuore, più Intelligenza e meno chiacchere per comprendere meglio le difficoltà degli altri", ha dichiarato la vincitrice di Lucca. Il poster è stato selezionato dal Lions Club Lucca Host per l’originalità, il pregio artistico e la rappresentazione del tema del concorso: “Osate sognare”. Il professor Enrico Gonnella, Presidente del Lions Club Lucca Host, ha affermato di essere rimasto particolarmente colpito dalla capacità espressiva e dalla creatività degli studenti della scuola “Papa Giovanni XXII”.

"È evidente che questi giovani - ha detto il presidente Gonnella – hanno precise idee su quello che la pace rappresenta. Sono orgoglioso che il Lions Club Lucca Host sia stato in grado, ancora una volta, di dare piena voce alle idee dei ragazzi su un tema così importante".

Il Club ha premiato il Vincitore del concorso un “Poster per la Pace 2022-2023”, gli altri studenti partecipanti, oltre ai loro Professori e al Dirigente dell’Istituto, nella suggestiva cerimonia svoltasi nel salone del plesso scolastico. Per ulteriori informazioni sul concorso “Un Poster per la Pace” di Lions Clubs International e sulle risorse per i media, si prega di visitare il sito web www.lionsclubs.org/peaceposter.