Portiere di notte. Albergo avvia la selezione

2 operatori/trici cimiteriale, per servizi cimiteriali , manutenzione del verde ,estumulazioni , esumazioni e tumulazioni. Lavoro a tempo determinato di 3mesi con possibilità di proroga. Conoscenze informaticheMS Outlook, Windows 2000. Per candidarsi scrivere a: email: [email protected]

1 portiere/a di notte. Hotel 4**** in Lucca seleziona 1 figura di portiere di notte. La figura dovrà occuparsi dell’accoglienza degli ospiti, gestire i check-in e i check-out, monitorare la sicurezza dell’hotel, controllare la chiusura contabile giornaliera. Necessaria esperienza di almeno un anno come receptionist presso strutture alberghiere. Lavoro a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile la conoscenza fluente della lingua inglese e del sistema OPERA PMS. L’hotel NON offre alloggio. Per info scrivere a email: [email protected]