Porte delle Mura rimesse a nuovo

Sistema Ambiente, azienda partecipata dal Comune di Lucca e che da sempre è al lavoro per il decoro della città, ha in questa circostanza garantito al Comune interventi straordinari. A partire dalla pulizia approfondita delle porte delle Mura: dalla notte del 15 maggio inizierà la pulizia di Porta Santa Maria e poi a seguire tutti gli altri accessi principali al centro storico saranno interessati dall’operazione, ovvero Porta San Jacopo, Porta Elisa, Porta San Pietro, Porta Sant’Anna e Porta San Donato. Nel dettaglio, si tratterà di un intervento sul perimetro dei muri che ne hanno un estremo bisogno e dove sono presenti ragnatele e altre sporcizie cumulate nel tempo. Nella terza settimana di maggio sarà effettuata anche una pulizia straordinaria con spazzamento meccanizzato e con irrorazione di prodotto sanificante in via Ducceschi e in via dei Sillori fino alla chiesa di Sant’Angelo in Campo nei pressi della struttura di Sistema Ambiente, gli interventi comprenderanno anche la pulizia delle fossette perimetrali stradali.