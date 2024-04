Portavano dosi di droga in carcere

Ennesimo rinvenimento di sostanza stupefacente nel carcere di Lucca da parte della Polizia Penitenziaria che nei giorni scorsi ha rinvenuto 0,65 grammi di cocaina in un pacco in entrata. La droga era nascosta nella tasca di un pantalone. Sempre nella stessa giornata, altra sostanza stupefacente del peso di 0,6 grammi è stata scoperta in un altro pacco in entrata inviato da familiari di un detenuto all’interno di un pantaloncino.

Mercoledì, invece, durante i controlli sui familiari autorizzati ad effettuare il colloquio è stato rinvenuto dell’hashish nella tasca di un jeans (0,3 grammi) e tra gli oggetti personali in una bustina di zucchero vuota altro hashish del peso di 0,35 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e la ragazza è stata denunciata all’autorità giudiziaria. I rinvenimenti sono stati possibili grazie all’attento controllo e a un accurato lavoro di osservazione che ogni giorno viene svolto dagli agenti penitenziari che, nonostante le mille difficoltà, svolgono egregiamente il proprio dovere. A darne notizia sono i segretari provinciali dei sindacati di Polizia Penitenziaria O.S.A.P.P. e UIL che si complimentano col Reparto Colloqui del San Giorgio e con tutto il personale intervenuto nelle brillanti operazioni.