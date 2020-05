Lucca 16 maggio 2020 - Trovano un portafogli con all'interno 350 euro e lo consegnano ai carabinieri. Due ragazzi di 14 anni, uno italiano, l'altro nato in Italia ma di origine marocchina, lo hanno trovato in centro storico. All'interno, oltre al denaro, anche documenti ed effetti personali. I due giovanissimi, dimostrando elevato senso civico, si sono recati alla sede dell'Arma nel Cortile degli Svizzeri e consegnato il portafogli ai carabinieri. Questi ultimi, grazie ai documenti all’interno, hanno rintracciato il proprietario, un cinquantunenne lucchese. Quest’ultimo, contattato, si è presentato in caserma, molto soddisfatto per la notizia ricevuta e un po' incredulo. L'uomo ha riferito di avere smarrito il portafogli nel pomeriggio e ha voluto conoscere personalmente i genitori dei due ragazzi per testimoniare anche a loro la sua gratitudine.

