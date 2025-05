Porta Vettori. Il Comune cerca fondi per i lavori

Si sblocca la riqualificazione della Porta Vettori, nel centro storico di Altopascio, l’antica Porta Fiorentina (di lì si usciva dal castello in direzione del capoluogo regionale). Sottoposta da anni ad una imbracatura, interdetta al transito (siamo in una ZTL) in un primo momento anche per i pedoni. Poi alle persone a piedi è stata riaperta e adesso il Comune vuole accelerare su progetti e finanziamenti. Il monumento ha la forma di una torre merlata. Si è parlato di un investimento di circa 400 mila euro.

Il Comune sta cercando i fondi attraverso alcuni bandi. Ad esempio quello sulle "Città murate", insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, ha consentito di riqualificare il parco delle mura castellane, con l’abbattimento delle barriere architettoniche: sono stati rifatti i camminamenti, così come tutta l’illuminazione, con una piena valorizzazione.

Intanto, sempre nel cuore della cittadina del Tau, ok al restyling anche per il complesso dei silos del grano, posti sotto la terrazza della biblioteca comunale, oltre alla sistemazione dell’intero percorso museale. La restituzione di quest’area aprirà una finestra su una parentesi storica importante per Altopascio: il magazzino, infatti, fu costruito nel 1773 e comprende cinque silos per la raccolta di granaglie, adiacenti all’attuale sala Granai. Da qui, o dalla porta del giardino, si accede a un corridoio che conduce a una grande sala coperta con volte a crociera, dove si ritrovano porzioni delle mura medievali e scavi archeologici che mostrano le tecniche di costruzione delle fortificazioni.

Ma.Ste.