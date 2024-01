Porta Elisa, avanti con il progetto. Intesa tra Comune e Lucchese: "Passo fondamentale per l’agibilità"

Nuovo Porta Elisa, riparte finalmente l’iter: lo comunica Palazzo Orsetti che in una nota sottolinea come ieri si sia svolta una riunione che ha visto la presenza degli amministratori comunali e della Lucchese. Da parte dei proponenti, società rossonera e Aurora costruzioni, due richieste protocollate al comune con le quali viene manifestata l’intenzione di portare avanti l’iter sul progetto definitivo.

"Il Comune – dichiara in una nota Palazzo Orsetti – ha incontrato quest’oggi la società Lucchese 1905 c/o gli uffici dei lavori pubblici ed edilizia sportiva, mentre era assente l’Aurora costruzioni, tuttavia raggiunta telefonicamente. Un incontro contestuale al ricevimento, da parte nostra, di due documenti protocollati con i quali entrambe le parti rinnovano il proprio impegno a riprendere l’iter procedurale sul project financing del nuovo stadio e, dunque, la richiesta di non archiviarlo. Una risposta che l’amministrazione attendeva da un po’ di tempo e che arriva dopo il raggiungimento di un faticoso allineamento tra le due compagini, a causa di qualche perplessità sollevata dalla Lucchese".

A questo punto l’amministrazione comunale può riprendere in mano i documenti relativi al progetto definitivo depositati in comune a maggio 2023 e, dopo un nuovo esame, potrà provvedere a inoltrare il tutto alla conferenza dei servizi decisoria. Durante la riunione, alla quale erano presenti il Capo di Gabinetto Placido, l’assessore allo sport Barsanti e i dirigenti Giannini del settore edilizia sportiva e Angeli per lo sport, è stato raggiunto anche un altro accordo tra amministrazione e società, ovvero quello relativo ai lavori alle torri faro, propedeutici al rinnovo dell’agibilità.

"Riattivando l’iter sul nuovo stadio viene compiuto un passo fondamentale in vista dell’agibilità necessaria al Porta Elisa per la stagione 2024-2025 – dichiara l’assessore allo sport Fabio Barsanti – che vogliamo in ogni caso onorare al meglio. Con la Lucchese è stato raggiunto un accordo con il quale la società si impegna a effettuare, prima della richiesta di nuova agibilità, i lavori necessari di sistemazione definitiva delle torri faro, in modo compatibile con quello che sarà il nuovo progetto, come da accordi presi dalla stessa Lucchese con la Prefettura in occasione della convocazione della commissione provinciale di vigilanza. Lavori di straordinaria manutenzione per i quali l’amministrazione ha garantito sia il riconoscimento che il rimborso da effettuarsi al loro termine. Il percorso verso un nuovo stadio può riprendere concretezza, ma per arrivare all’obiettivo serviranno impegno, serietà e soprattutto volontà da parte di tutti gli attori in campo".

Come si ricorderà, il progetto presentato da Aurora Immobiliare e dalla Lucchese aveva passato, con prescrizioni, il primo scoglio della Conferenza dei servizi nel marzo del 2022. Poi in attesa del progetto definitivo qualcosa tra Aurora e Lucchese era successo, visto che solo nel maggio del 2023 è stata presentata la nuova documentazione, documentazione da cui, però, la nuova società rossonera ha preso subito le distanza non riconoscendo come valida la firma apposta dal presidente uscente Alessandro Vichi. Nella scorsa estate, più volte la nuova dirigenza si era espressa in termini molto dubitativi per non dire negativi sul progetto così come era stato concepito e soprattutto sui costi (comunque non a carico della pubblica amministrazione). Con il passare dei mesi le posizioni hanno finito per riavvicinarsi e ora ecco l’accordo.

Fabrizio Vincenti