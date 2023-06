Porcari, 368mila litri di acqua ad alta qualità erogati grazie al fontanello di Piazza degli Alpini

Un tempo in estate la gente faceva la coda alla sorgente dell’acqua, con taniche, damigiane, bottiglie e

nel frattempo si parlava.

Quel luogo diventava anche strumento di aggregazione sociale. Oggi ci sono i fontanelli, con la tecnologia che consente di prendere il prezioso liquido naturale o addizionato

di anidride carbonica.

A Porcari l’unico presente è quello di piazza degli Alpini,

di fronte alla scuola elementare, accanto al palazzetto dello sport. Il Comune ha fornito i numeri

del suo utilizzo che ne testimoniano il successo. "Durante l’anno 2022 - spiega

il sindaco Leonardo Fornaciari (nella foto) - la struttura installata da Acque Spa ha erogato ben 368mila litri di acqua ad alta qualità, oltre mille litri al giorno prelevati. Essendo noi porcaresi in 9.000 circa, significa che ogni cittadino ha ricevuto in media 41 litri di oro blu, come viene definito.

Così facendo abbiamo evitato

il consumo di ben 9,8 tonnellate di plastica ovvero

1,1 chilogrammi di plastica

a testa che non sono stati immessi nell’ambiente".

"Sono gesti silenziosi - conclude il primo cittadino - sembrano molto piccoli, ma hanno

un impatto positivo,

una valenza fondamentale. Sarà probabilmente la somma di tante piccole azioni la strada per salvare l’ecosistema in cui viviamo".

Ma. Ste.