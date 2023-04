Ponte generazionale tra medici Premi ai veterani e ai giovani per le nuove missioni in sanità

Un ponte generazionale, tra chi è di lungo corso e le nuove leve. Dopo questi anni di pandemia non è mancata l’emozione anche nei riti più tradizionali nel corso dell’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia che si è tenuta domenica nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. Grande la partecipazione di medici,e familiari, per la consegna della targa ricordo ai colleghi che quest’anno hanno festeggiato il loro cinquantesimo anno dalla di laurea in medicina: tra cui Franco, Bertoncini Gianfranco, Buono Aurelio, Carruba Angelina, Donati Danilo, Dotti Daniela, Famigli Marco, Ferro Umberto Abramo, Graziosi Luciano, Landi Paolo, Lera Maurizio, Lucchesi Ferruccio, Mariani Adriana, Mariani Giovanni, Martinelli Fabio, Menconi Angelo, Modena Gabriele, Muscente Arturo, Petrone Antonio, Pisani. Molti anche i giovani che, assieme al Presidente dell’Ordine Umberto Quiriconi, hanno letto il Giuramento di Ippocrate, consegnato loro in una pergamena ricordo (in alto la foto dei giovani medici).

A fare il loro saluto all’assemblea anche il vicario del Questore dottor Mario Barbato, la dottoressa Maria Letizia Casani, Direttrice Generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il dottor Alessandro Di Vito, consigliere comunale incaricato alla Sanità, e Rossana Giusfredi, coordinatrice del Tribunale dei Diritti del Malato. Dopo la relazione morale del Presidente, attraverso la quale ha ripercorso l’attività dell’Ordine in questo ultimo anno, è stata presentata l’interessante relazione “Cooperare per la salute globale“, dove le dottoresse Elisabetta Pfanner e Monica Uliana hanno raccontato la loro recente esperienza presso l’ospedale di Wolisso, in

Etiopia, insieme alla Ong Medici con l’Africa Cuamm. Poi l’esibizione del Duo chitarra e voce Alessandro Dominguez e Aurora Martini dell’Aml, presentati dall’avvocato Ilaria Ottolini, referente per l’Associazione dei rapporti con gli Ordini.